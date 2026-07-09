Mustafa Melih Ahıshalı, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Министерство иностранных дел Ирана осудило удары американских вооруженных сил по ряду объектов в южных прибрежных провинциях страны, а также по двум мостам на железнодорожной линии в направлении Мешхеда.
В письменном заявлении ведомства говорится, что данные атаки являются «явным военным преступлением», а решимость иранского народа защищать территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность страны остаётся неизменной.
МИД Ирана отметил, что удары США, нанесённые в последние 48 часов под предлогом инцидентов с несколькими судами в Ормузском проливе, представляют собой нарушение пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединённых Наций, а также меморандума о прекращении боевых действий.
В ведомстве также подвергли критике заявления президента США Дональда Трампа и других американских официальных лиц, подчеркнув, что подобная риторика является «явным свидетельством несоблюдения договорённостей о прекращении войны».