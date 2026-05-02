В апреле в Иране также были казнены пять человек по обвинению в сотрудничестве с «Моссадом»

Иран казнил двух человек по обвинению в шпионаже в пользу «Моссада» В апреле в Иране также были казнены пять человек по обвинению в сотрудничестве с «Моссадом»

В Иране казнены два человека, обвиненные в работе на израильскую разведку «Моссад».

Как сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой Ирана, приговор был приведен в исполнение в отношении Якуба Каримпура и Насира Бекерзаде, которых признали виновными в «шпионаже в пользу Моссада».

По данным обвинения, Каримпур после начала войны 28 февраля передавал Израилю чувствительную информацию о стране, а Бекерзаде якобы отправлял данные о ключевых фигурах в Иране и занимался сбором разведывательной информации в районе ядерного объекта в Натанзе.

Отмечается, что ранее в апреле в Иране также были казнены пять человек по обвинению в сотрудничестве с «Моссадом».

Кроме того, по сообщениям иранских СМИ, в прошлом месяце были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении четырех человек, обвиненных в насильственных действиях во время протестов, начавшихся 28 декабря 2025 года.