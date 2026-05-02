Иран и Япония обменялись мнениями по вопросам прекращения конфликта на Ближнем Востоке

Tolga Akbaba, Nariman Mehdiyev
02 Май 2026•Обновить: 02 Май 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги обменялись мнениями по поводу дипломатических инициатив, направленных на прекращение конфликта между США, Израилем и Ираном.
Согласно заявлению, опубликованному в социальных сетях министерством иностранных дел Ирана, Аракчи и Мотеги провели телефонную беседу.
В ходе разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений между Тегераном и Токио, региональные проблемы, а также дипломатических инициатив, направленных на прекращение войны между США, Израилем и Ираном.
Подробности беседы будут обнародованы позднее - отмечает МИД Ирана.