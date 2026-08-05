Договоренность включает определение маршрутов входа и выхода для морского судоходства - заявил замглавы МИД Казем Гарибабади

Иран и Оман достигли «предварительных договоренностей» по транзиту через Ормузский пролив Договоренность включает определение маршрутов входа и выхода для морского судоходства - заявил замглавы МИД Казем Гарибабади

Заместитель министра иностранных дел Ирана заявил в среду, что Иран и Оман достигли договоренности практически по всем вопросам, касающимся будущего режима в Ормузском проливе, добавив, что окончательная договоренность «находится на стадии завершения».

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади иранскому государственному информационному агентству IRNA, достигнутая договоренность включает определение маршрутов входа и выхода для морского судоходства.

Однако он добавил, что «эта договоренность не означает полного открытия Ормузского пролива».

По его словам, она представляет собой «скорее новую модель, отличающуюся от практики последних 60 лет».

«Чтобы перейти ко второму этапу, Ирану необходимо оценить, действительно ли США готовы вернуться к выполнению своих обязательств», — сказал он.

Продолжающиеся переговоры Ирана с Оманом также сосредоточены на «будущих административных механизмах», направленных на определение долгосрочной рамочной концепции управления Ормузским проливом, добавил он.