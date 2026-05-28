Судна проследовали через пролив под координацией и охраной ВМС Корпуса стражей исламской революции

Иран: За последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 26 судов Судна проследовали через пролив под координацией и охраной ВМС Корпуса стражей исламской революции

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 23 нефтяных танкера и торговых судна при координации и с разрешения ВМС.

В письменном заявлении ВМС КСИР отмечается, что за последние 24 часа под координацией и охраной ВМС через Ормузский пролив прошли 23 судна, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда.

В заявлении также содержатся следующие слова:

«Для движения в Ормузском проливе необходимо получить разрешение и обеспечить координацию. Как уже сообщалось ранее, проход по другим маршрутам будет рассматриваться как нарушение, и будут приняты необходимые меры».

Между тем, сообщается, что вечером 27 мая несколько судов, отключив навигационные системы, пытались без разрешения войти в Персидский залив, но после предупреждения со стороны ВМС были вынуждены повернуть назад.