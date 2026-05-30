Иран: за последние сутки через Ормузский пролив прошло 20 нефтяных танкеров

На любые агрессивные действия будет наноситься сокрушительный ответ - заявил Корпус стражей исламской революции

В письменном заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции отмечается, что за последние 24 часа под координацией и охраной ВМС через Ормузский пролив прошло 20 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда.

«В Ормузском проливе осуществляется интеллектуальный контроль и наблюдение, на любые агрессивные действия будет наноситься сокрушительный ответ», - подчеркивает КСИР.