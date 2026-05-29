Иран: За последние сутки через Ормузский пролив прошли 24 судна Судна через пролив прошли при координации Корпуса стражей исламской революции и МИД Ирана

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили, что за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло 24 нефтяных танкера и торговых судна при координации и с разрешения военно-морских сил.

В письменном заявлении ВМС Корпуса стражей исламской революции говорится: «24 судна прошли через Ормузский пролив при координации Корпуса стражей Исламской революции и Министерства иностранных дел».

В сообщении отмечается, что количество судов, получивших разрешение на проход через пролив, было больше, однако для предотвращения заторов количество судов было ограничено.