Иран заявил о сбитии американского дрона и обстреле истребителя F-35 В заявлении КСИР отмечается, что по беспилотнику типа RQ-4 и истребителю F-35 был открыт огонь, после чего указанные воздушные средства вышли из воздушного пространства

Иран заявил, что в районе Персидского залива был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper, нарушивший воздушное пространство страны, а также что истребитель F-35 был вынужден покинуть район после того, как по нему был открыт огонь.

В письменном заявлении Корпуса стражей Исламской революции говорится, что в результате разведывательных и наблюдательных операций иранских сил противовоздушной обороны был обнаружен и поражен беспилотник типа MQ-9.

Кроме того, отмечается, что по беспилотнику типа RQ-4 и истребителю F-35 также был открыт огонь, после чего указанные воздушные средства покинули район и вышли из воздушного пространства.

«Корпус стражей Исламской революции предупреждает, что он рассматривает как законное и неизбежное свое право на ответ в случае любого нарушения режима прекращения огня со стороны агрессивной армии США», - говорится в заявлении.