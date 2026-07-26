Иран заявил о приостановке ответных ударов после прекращения атак США Стратегия Ирана основана на принципе ответных действий, заявили в ВС Исламской республики

США не наносят удары по Ирану уже две ночи подряд, в связи с чем Тегеран также приостановил ответные операции. Об этом заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана Мохаммад Экреминия.

По его словам, стратегия Ирана основана на принципе ответных действий.

Комментируя возможность того, что действия США означают одностороннее прекращение огня, Экреминия отметил, что говорить о четкой стратегии Вашингтона пока преждевременно. По словам спикера ВС ИРИ, сложившаяся ситуация свидетельствует о трудностях в процессе принятия решений американской администрацией.

Представитель иранской армии также предположил, что США рассматривают различные варианты дальнейших действий, включая масштабные авиаудары и наземную операцию. При этом он предупредил, ВС Ирана готовы к любому развитию событий.