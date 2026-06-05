Иран заявил о предупредительной атаке на американский эсминец Армия распространила сообщение, касающееся инцидента с американскими эсминцами в Оманском море

Иранская армия применила ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для предупреждения американских эсминцев в Оманском море в ответ на атаки ВМС США на торговые суда и нефтяные танкеры. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана со ссылкой на Управление по связям с общественностью армии страны.

Армия распространила сообщение, касающееся инцидента с американскими эсминцами в Оманском море.

Согласно сообщению, в рамках операций, проводимых в ответ на «нападения американских военно-морских сил на торговые суда и нефтяные танкеры», по американским кораблям были произведены предупредительные пуски ракет, а также задействованы беспилотники.