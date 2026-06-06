Корпус стражей исламской революции нанес удары по американской авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и штабу Пятого флота в Бахрейне в ответ на атаки на острова Сирик и Кешм

Иран заявил о нанесении ударов по американским базам Корпус стражей исламской революции нанес удары по американской авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и штабу Пятого флота в Бахрейне в ответ на атаки на острова Сирик и Кешм

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным базам США в регионе после атаки на острова Сирик и Кешм. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

«После атаки американских военных, совершающих убийства детей и занимающихся терроризмом, на острова Сирик и Кешм, базы противника в регионе были поражены ракетами ВВС и Космических сил», - следует из публикации.

В другом сообщении КСИР, посвященном подробностям обмена ударами, утверждается, что в 01:30 по местному времени четыре нефтяных танкера предприняли попытки без разрешения пройти через Ормузский пролив, в связи с чем один из четырех танкеров был атакован.

Согласно сообщению, затем, около 02:00 по местному времени, США нанесли ракетный удар по двум коммуникационным башням на островах Сирик и Кешм.

Отмечается, что в ответ на эти действия Корпус стражей исламской революции нанес удары по американской авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и штабу Пятого флота в Бахрейне.