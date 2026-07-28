Иран заявил о масштабном ущербе газовой отрасли после ударов США и Израиля

Haydar Şahin, Ulviyya Amoyeva
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Иран потерял около 230 млн кубометров суточной мощности по добыче природного газа в период эскалации напряженности, начавшейся после ударов США и Израиля по территории страны.
Об этом заявила официальный представитель правительства Ирана Фатма Мохаджерани на пресс-конференции в Тегеране, передает агентство IRNA.
По ее словам, в ходе военных действий были повреждены объекты газодобывающей инфраструктуры страны. «Как известно, в ходе навязанной третьей войны (последней, продолжавшейся 40 дней) часть газодобывающих мощностей страны была повреждена. В результате атак было потеряно около 230 млн кубометров суточной добычи», — сказала представитель правительства.
Мохаджерани также отметила, что снижение объемов добычи газа привело к сокращению поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы и уменьшению объемов топлива, доступного для электростанций. В связи с этим она призвала население к экономному потреблению энергоресурсов.
Касаясь обсуждаемых в обществе возможных изменений цен на топливо, Мохаджерани заявила, что повышения цен не проводилось, а действующие механизмы регулирования остаются в силе.
Говоря о своей поездке в провинцию Бушер после недавних атак США, официальный представитель правительства сообщила, что аэропорт Бушера практически полностью выведен из строя.
По словам Мохаджерани, во время визита она видела обломки гражданского самолета, поврежденного в результате удара.
Она также рассказала о встречах с семьями погибших в ходе войны и отметила, что в результате атак погибли более 350 государственных служащих. При этом представитель правительства не уточнила, за какой именно период были зафиксированы эти потери.
Ссылаясь на отчет Министерства дорог и градостроительства о состоянии инфраструктуры страны, Мохаджерани сообщила, что в период войны были повреждены 12 мостов и два тоннеля.
По ее словам, после проведенных восстановительных работ движение по тоннелям было восстановлено, а для разрушенных мостов были организованы альтернативные маршруты.