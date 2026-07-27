Одно из них потерпело аварию, остальные были вынуждены вернуться в Персидский залив

Иран заявил о задержании шести судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив по альтернативному маршруту Одно из них потерпело аварию, остальные были вынуждены вернуться в Персидский залив

Иран заявил, что в ночное время остановил шесть судов, которые пытались пройти через южную часть Ормузского пролива по альтернативному маршруту вместо установленного Тегераном.

Как сообщил иранскому государственному телевидению неназванный представитель властей, ночью были остановлены шесть судов, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

По его словам, суда отключили все бортовые системы и пытались пройти по расположенному к югу от Ормузского пролива «незаконному и небезопасному» маршруту. Представитель Ирана также утверждал, что эта попытка была предпринята «по подстрекательству армии США», однако завершилась неудачей.

Кроме того, сообщается, что одно из шести судов потерпело аварию во время попытки прохода, а остальные пять были вынуждены вернуться в Персидский залив.