Иран заявил о готовности оказывать услуги торговым судам в Ормузском проливе Тегеран предложил снабжение, ремонт и медицинскую помощь судам в регионе

Иранская организация портов и морского судоходства заявила о готовности предоставлять услуги торговым судам, находящимся в Ормузском проливе и прилегающих водах.

В письменном сообщении, опубликованном иранским агентством IRNA, говорится, что иранские порты готовы оказывать общие морские услуги, техническую поддержку, а также обеспечивать снабжение продовольствием, медицинскую помощь и лечение.

Подчеркивается, что все суда, находящиеся в регионе, особенно в иранских территориальных водах и на якорных стоянках, при необходимости смогут воспользоваться поставками топлива, продовольствия, медицинскими услугами, а также разрешенными для ремонта материалами.

Сообщение будет транслироваться через региональные морские каналы связи и системы VHF три раза в день в течение трех суток.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил 4 мая, что США запускают «Проект свободы», направленный на сопровождение торговых судов нейтральных стран, застрявших в Ормузском проливе. Он утверждал, что на судах наблюдается нехватка продовольствия и базовых ресурсов, а операция носит гуманитарный характер.