Иран заявил о готовности вновь закрыть Ормузский пролив в случае атаки США

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Иран в случае возможной атаки со стороны США вновь закроет Ормузский пролив и нанесет жесткий ответный удар, сообщает иранское государственное телевидение Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.
По словам источника, события последних двух дней усилили решимость Тегерана, после чего Иран приступил к реализации новой военной стратегии. Он отметил, что страна готова бороться за контроль над Ормузским проливом.
Источник также заявил, что Иран обновил список потенциальных целей и будет отвечать на любую атаку «пропорциональным образом». Кроме того, он подчеркнул, что согласно меморандуму о взаимопонимании, проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными Ираном.
По словам источника, последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана не принесут Вашингтону никаких результатов, а переговорный процесс также завершится без успеха для США.
«На любую угрозу будет дан сильный ответ. Иран не делает различий между США и их союзниками в регионе», — заявил источник.