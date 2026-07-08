Тегеран предупредил о жестком ответе на возможные удары и заявил о подготовке новой военной стратегии

Иран заявил о готовности вновь закрыть Ормузский пролив в случае атаки США Тегеран предупредил о жестком ответе на возможные удары и заявил о подготовке новой военной стратегии

Иран в случае возможной атаки со стороны США вновь закроет Ормузский пролив и нанесет жесткий ответный удар, сообщает иранское государственное телевидение Press TV со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По словам источника, события последних двух дней усилили решимость Тегерана, после чего Иран приступил к реализации новой военной стратегии. Он отметил, что страна готова бороться за контроль над Ормузским проливом.

Источник также заявил, что Иран обновил список потенциальных целей и будет отвечать на любую атаку «пропорциональным образом». Кроме того, он подчеркнул, что согласно меморандуму о взаимопонимании, проход судов через Ормузский пролив должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными Ираном.

По словам источника, последние заявления президента США Дональда Трампа в адрес Ирана не принесут Вашингтону никаких результатов, а переговорный процесс также завершится без успеха для США.

«На любую угрозу будет дан сильный ответ. Иран не делает различий между США и их союзниками в регионе», — заявил источник.