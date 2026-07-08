Погибшие военнослужащие служили в Военно-воздушных и Военно-морских силах армии Ирана

Иран заявил о гибели 8 военных в результате ударов США по югу страны Погибшие военнослужащие служили в Военно-воздушных и Военно-морских силах армии Ирана

В результате ударов США по южным районам Ирана погибли 8 военнослужащих, входивших в состав Военно-воздушных и Военно-морских сил иранской армии.

Как сообщает официальное иранское информационное агентство IRNA, в ходе последних атак США по городам Бушер и Бендер-Аббас на юге Ирана погибли 8 военных.

Отмечается, что погибшие военнослужащие служили в Военно-воздушных и Военно-морских силах армии Ирана.

Ранее США нанесли ночные удары по городам Сирик и Бендер-Аббас, расположенным на юге Ирана вблизи Ормузского пролива, а также по городам Махшехр, Бендер-Имам и Хамидие в провинции Хормозган.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаки Ирана против торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, были поражены более 80 военных объектов.

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что в ответ на ночные удары США по югу страны нанес ракетные удары и атаки беспилотниками по 85 военным объектам в Бахрейне и Кувейте.