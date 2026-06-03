Тегеран связал атаку с действиями США у острова Кешм и в районе Ормузского пролива

Иран заявил об ударе по штабу Пятого флота США в Бахрейне Тегеран связал атаку с действиями США у острова Кешм и в районе Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по штабу Пятого флота США в Бахрейне с использованием ракет и беспилотников.

В заявлении КСИР говорится, что атаки на американскую базу в Бахрейне стали ответом на удар США по острову Кешм. Также утверждается, что после ракетной атаки США на иранский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива в ночное время ВМС Ирана нанесли ракетный удар по связанному с США и Израилем судну Panaya.

В сообщении отмечается, что затем США нанесли авиаудар по коммуникационной башне КСИР к югу от острова Кешм. В ответ, по утверждению иранской стороны, были осуществлены ракетные и беспилотные атаки на авиабазы США, расположенные в одной из стран региона, а также на штаб Пятого флота США в Бахрейне.

«Ранее мы предупреждали, что в случае агрессии последует иной и более жесткий ответ, и действовали в соответствии с этим предупреждением. Мы вновь подчеркиваем, что нарушение безопасности Ормузского пролива обойдется агрессивным американским вооруженным силам очень дорого», — говорится в заявлении.

Ранее иранские СМИ сообщили о звуках взрывов на принадлежащем Ирану острове Кешм вблизи Ормузского пролива. После этих сообщений армия Кувейта заявила, что территория страны подверглась атакам с применением ракет и беспилотников.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Иран нанес ракетный удар по нефтяному танкеру, следовавшему в направлении острова Харк.