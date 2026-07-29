Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ударов по судам, которые якобы игнорировали предупреждения, а также по объекту США с применением баллистических ракет

Иран заявил об ударах по трем нефтяным танкерам в Ормузском проливе и американской базе в Иордании Корпус стражей исламской революции сообщил о нанесении ударов по судам, которые якобы игнорировали предупреждения, а также по объекту США с применением баллистических ракет

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по трем нефтяным танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив и, как утверждается, не отреагировали на предупреждения.

Согласно информации полуофициального иранского агентства Tasnim, в заявлении военно-морских сил КСИР говорится, что три нефтяных танкера, проходившие через Ормузский пролив, «несмотря на предупреждения продолжили движение по маршруту, который был признан опасным и незаконным».

В заявлении отмечается, что танкеры были взяты под удар и вынуждены остановиться. Также в КСИР предупредили, что «вмешательства» американских военных в регионе и «незаконные распоряжения в отношении судов» не останутся без ответа.

Также атакована американская база в Иордании

Кроме того, Корпус стражей исламской революции заявил, что американская авиабаза в Иордании, а также объект, где размещается Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), были атакованы большим количеством баллистических ракет.

По данным иранских государственных СМИ, в заявлении КСИР говорится, что операция была проведена «в ответ на агрессивные действия американских вооруженных сил».

В заявлении подчеркивается, что «сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока сохраняются угрозы в отношении Ирана и незаконные и враждебные действия американских сил против его интересов». Также Тегеран призвал руководство США прекратить угрозы и «незаконное вмешательство».

Ранее американские военные заявили, что перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном в направлении сил США на Ближнем Востоке, назвав попытку атаки «неожиданным нападением».

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) не сообщило название объекта, который, по утверждению Ирана, был целью атаки. При этом израильские СМИ ранее писали, что Иран запустил баллистические ракеты по американской базе в Иордании.

Лимит режима Instant исчерпан. До сброса лимита 14:28 качество ответов может снизиться.

Попробовать Plus бесплатно