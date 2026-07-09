Корпус стражей исламской революции сообщил, что атака стала ответом на удары США и предупредил о новых ответных действиях в случае дальнейшей эскалации

Иран заявил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне Корпус стражей исламской революции сообщил, что атака стала ответом на удары США и предупредил о новых ответных действиях в случае дальнейшей эскалации

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на удары США нанес удары по объектам американских военных баз в Кувейте и Бахрейне.

В распространенном заявлении КСИР говорится, что атаки США на южные прибрежные районы Ирана стали нарушением достигнутых договоренностей.

«Агрессия армии США не останется без ответа», — подчеркнули в КСИР.



«На первом этапе карательного ответа против американской стороны, нарушившей соглашение, военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции в ходе совместной ракетной операции и с применением беспилотников, спустя час после атак противника по различным районам страны, уничтожили инфраструктуру и важные объекты двух американских колониальных баз — Аррифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, а также Джуфайр и Шейх-Иса в Бахрейне», - говорится в заявлении.

КСИР также предупредил, что в случае новых атак со стороны США ответные удары будут распространены и на другие американские военные базы в регионе.