Иран заявил об ударах по американским военным базам в Кувейте и Бахрейне

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на удары США нанес удары по объектам американских военных баз в Кувейте и Бахрейне.
В распространенном заявлении КСИР говорится, что атаки США на южные прибрежные районы Ирана стали нарушением достигнутых договоренностей.
«Агрессия армии США не останется без ответа», — подчеркнули в КСИР.
«На первом этапе карательного ответа против американской стороны, нарушившей соглашение, военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции в ходе совместной ракетной операции и с применением беспилотников, спустя час после атак противника по различным районам страны, уничтожили инфраструктуру и важные объекты двух американских колониальных баз — Аррифджан и Али-эс-Салем в Кувейте, а также Джуфайр и Шейх-Иса в Бахрейне», - говорится в заявлении.
КСИР также предупредил, что в случае новых атак со стороны США ответные удары будут распространены и на другие американские военные базы в регионе.