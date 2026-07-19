Иран заявил об ударах дронами-камикадзе по двум военным объектам США в Кувейте

Ahmet Dursun, Elmira Ekberova
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Иранская армия заявила, что нанесла удары дронами-камикадзе по лагерю Эль-Адири и авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте, которые используются Вооруженными силами США.
В письменном заявлении иранской армии говорится, что с помощью беспилотников-камикадзе были атакованы два ключевых американских военных объекта на территории Кувейта.
Согласно заявлению, атака на лагерь Эль-Адири, используемый американскими войсками, была проведена в рамках «16-й волны операции» в ответ на удары США.
Иранская сторона утверждает, что одной из целей атаки стал склад боеприпасов армии США.
Кроме того, в заявлении отмечается, что массированному обстрелу подверглись зенитные ракетные комплексы Patriot и радиолокационная станция, размещенные на авиабазе Али-эс-Салем.