По утверждению Тегерана, в ходе «16-й волны операции» были атакованы лагерь Эль-Адири и авиабаза Али-эс-Салем, где находились американские военные объекты

Иран заявил об ударах дронами-камикадзе по двум военным объектам США в Кувейте По утверждению Тегерана, в ходе «16-й волны операции» были атакованы лагерь Эль-Адири и авиабаза Али-эс-Салем, где находились американские военные объекты

Иранская армия заявила, что нанесла удары дронами-камикадзе по лагерю Эль-Адири и авиабазе Али-эс-Салем в Кувейте, которые используются Вооруженными силами США.

В письменном заявлении иранской армии говорится, что с помощью беспилотников-камикадзе были атакованы два ключевых американских военных объекта на территории Кувейта.

Согласно заявлению, атака на лагерь Эль-Адири, используемый американскими войсками, была проведена в рамках «16-й волны операции» в ответ на удары США.

Иранская сторона утверждает, что одной из целей атаки стал склад боеприпасов армии США.

Кроме того, в заявлении отмечается, что массированному обстрелу подверглись зенитные ракетные комплексы Patriot и радиолокационная станция, размещенные на авиабазе Али-эс-Салем.