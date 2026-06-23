Тегеран сможет распоряжаться размороженными активами по своему усмотрению в зависимости от потребностей страны, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Иран заявил об отсутствии ограничений на размороженные активы Тегеран сможет распоряжаться размороженными активами по своему усмотрению в зависимости от потребностей страны, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи

Тегеран сможет распоряжаться размороженными активами по своему усмотрению в зависимости от потребностей страны без каких-либо внешних лимитов.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Важно то, что замороженные активы Ирана становятся доступными, чтобы Иран мог свободно использовать их любым необходимым образом для обеспечения страны нужными товарами«, - сказал он на брифинге.

Багаи подчеркнул, что никаких ограничений в связи с этим не наложено.

Договоренности между Ираном и США

Иран и США объявили о достижении 14 июня в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем переговоров.

Меморандум, получивший название Исламабадского соглашения, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Соглашение включает такие пункты, как прекращение войны, включая боевые действия в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также снятие морской блокады с Ирана, введенной США.