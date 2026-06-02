Иран завил о необходимости получать разрешение на проход через Ормузский пролив

Ahmet Dursun, Olga Keskin
02 Июнь 2026•Обновить: 02 Июнь 2026
Все суда, намеренные пройти через Ормузский пролив, обязаны подавать заявку в Управление водных путей Персидского залива. Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Согласно сообщению, владельцы судов и капитаны должны обращаться в Управление водных путей Персидского залива, созданного Ираном для регулирования прохода через Ормузский пролив, и получать соответствующее разрешение.
Отмечается, что система рассматривает поступающие заявки и выдает разрешение на проход судам, чьи обращения были одобрены.
Во время войны, начавшейся 28 февраля после атак США и Израиля на Иран, Тегеран закрыл Ормузский пролив и наносил удары с применением ракет и беспилотников по судам, пытавшимся пройти через него без разрешения.
Ранее иранские власти сообщили, что в парламент внесен законопроект, предусматривающий взимание платы за «безопасный проход» через Ормузский пролив после завершения войны. Ожидается, что документ в ближайшее время будет вынесен на голосование и принят парламентом.
В прошлом месяце Иран также объявил о создании учреждения под названием «Управление водных путей Персидского залива», которое будет контролировать движение судов в проливе и заниматься реализацией планов по взиманию платы за проход.