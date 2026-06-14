Израиль нанес авиаудары по столице Ливана Бейруту и южным районам страны, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек

Иран: Если Израиль не прекратит атаки на Ливан, переговоры могут быть приостановлены Израиль нанес авиаудары по столице Ливана Бейруту и южным районам страны, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек

Председатель Меджлиса Ирана Мухаммад Бакир Калибаф заявил, что продолжающиеся нападения Израиля на Ливан означают неспособность США продемонстрировать готовность выполнять свои обязательства и остановку переговорного процесса.



Калибаф выступил с заявлением по этому поводу в социальной сети американской компании X.



Реагируя на последние нападения Израиля на район Дахия в Ливане, Калибаф заявил: «Нападения сионистов на Дахию еще раз продемонстрировали, что США не имеют ни воли, ни возможности выполнить свои обязательства».



Он отметил, что игра в «плохого и хорошего полицейского» осталась в прошлом, Калибаф предупредил о возможном прекращении переговорного процесса:: «Если у вас нет ни воли, ни возможности выполнить свои обязательства, говорить о продолжении (переговорного) процесса невозможно».



Израиль нанес авиаудары по столице Ливана Бейруту и южным районам страны, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.