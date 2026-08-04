Тегеран в сотрудничестве с Оманом стремится разработать необходимые механизмы для будущего регулирования судоходства на этом стратегическом водном пути

Иран: Достигнут прогресс в переговорах с Оманом по определению безопасных маршрутов прохода в Ормузском проливе Тегеран в сотрудничестве с Оманом стремится разработать необходимые механизмы для будущего регулирования судоходства на этом стратегическом водном пути

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бекаи сообщил, что в ходе технических и политических переговоров с Оманом, проводимых с целью определения безопасных маршрутов прохода судов через Ормузский пролив, достигнут прогресс.

Как сообщает официальное иранское агентство IRNA, пресс-секретарь МИД Бекаи представил информацию о переговорах с Оманом по вопросу Ормузского пролива.

Бекаи отметил, что переговоры проходят в формате диалога между двумя странами, граничащими с Ормузским проливом, и сосредоточены на определении безопасных маршрутов прохода судов, подчеркнув, что этот процесс обеспечивает суверенные права Ирана и учитывает соображения национальной безопасности как Ирана, так и Омана.

По его словам, на данный момент переговоры продвигаются успешно как на техническом, так и на политическом уровне: «Иран в сотрудничестве с Оманом стремится разработать необходимые механизмы для будущего регулирования судоходства на этом стратегическом водном пути. Окончательные результаты переговоров будут объявлены позднее».