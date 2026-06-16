Церемония подписания пройдет в Швейцарии, однако конкретное место проведения пока не определено, - замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи

Иран: Галибаф примет участие в церемонии подписания соглашения с США Церемония подписания пройдет в Швейцарии, однако конкретное место проведения пока не определено, - замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи

В официальной церемонии подписания соглашения между Ираном и США примут участие председатель парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад - Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообющает агентство Tasnim со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахт-Раванчи.



По словам иранского дипломата, боевые действия завершились на всех направлениях, включая Ливан. Меморандум о взаимопонимании включает положения об открытии Ормузского пролива, снятии морской блокады и замороженных иранских активах, - отметил он.



Замглавы МИД Ирана заявил, что на официальной церемонии подписания меморандума будут присутствовать председатель парламента Ирана и глава переговорной делегации Мохаммад- Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс.



Он указал, что церемония подписания пройдет в Швейцарии, однако конкретное место проведения пока не определено.



После подписания меморандума начнутся переговоры по вопросам, связанным с ядерной программой, - добавил Тахт-Раванчи.