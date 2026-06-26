Проход через Ормузский пролив должен осуществляться на основе координации с Ираном и в соответствии с положениями пункта 5 протокола о взаимопонимании - заявил Казим Гарибабади

Иран выступил с предупреждением относительно несогласованного прохода через Ормузский пролив Проход через Ормузский пролив должен осуществляться на основе координации с Ираном и в соответствии с положениями пункта 5 протокола о взаимопонимании - заявил Казим Гарибабади

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казим Гарибабади заявил, что безопасность прохода через Ормузский пролив не может быть гарантирована решениями, принятыми без учета позиции Ирана.

Гарибабади выступил с заявлениями по поводу Ормузского пролива на платформе социальной сети американской компании X.

Отметив, что проход через Ормузский пролив должен осуществляться на основе координации с Ираном и в соответствии с положениями пункта 5 протокола о взаимопонимании, Гарибабади заявил: «Безопасный проход через Ормузский пролив не может быть гарантирован решениями, принимаемыми без учета позиции Ирана и с использованием альтернативных маршрутов».

