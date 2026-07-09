Хьюго Шортер был вызван в МИД в связи с обвинениями британских властей в адрес Тегерана, касающимися «угроз безопасности»

Иран вызвал посла Великобритании в МИД Хьюго Шортер был вызван в МИД в связи с обвинениями британских властей в адрес Тегерана, касающимися «угроз безопасности»

Иран вызвал посла Великобритании в Тегеране Хьюго Шортера в Министерство иностранных дел в связи с обвинениями британских властей в адрес Тегерана, касающимися «угроз безопасности».

Как сообщает агентство Mehr, генеральный директор департамента Западной Европы МИД Ирана Алиреза Юсефи вручил британскому послу ноту протеста, в которой выражено недовольство позицией Лондона.

Обвинения британских властей в том, что Иран якобы планировал действия, направленные против безопасности Великобритании, являются «безосновательными и не соответствуют действительности», - говорится в сообщении.

В Тегеране считают, что эти обвинения призваны отвлечь внимание от политики Великобритании, противоречащей международному праву, а также от оказываемой Лондоном поддержки США и Израилю.

Кроме того, иранская сторона обвинила Великобританию в том, что она предоставляет убежище и оказывает поддержку «антииранским террористическим сетям и группировкам, пропагандирующим насилие», а также призвала британские власти положить конец этой деятельности.