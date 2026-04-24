Иран открывает аэропорт Имама Хомейни для международных рейсов с 25 апреля

Иран возобновляет рейсы в Стамбул и Маскат Иран открывает аэропорт Имама Хомейни для международных рейсов с 25 апреля

Иран объявил о возобновлении с завтрашнего дня международных авиарейсов, включая направления в Стамбул и Маскат.

Согласно сообщению, опубликованному в полуофициальном агентстве Tesnim, международный аэропорт Имам Хомейни (Тегеран) с 25 апреля вновь откроется для внешних рейсов.

Отмечается, что полеты в Стамбул и Маскат будут возобновлены уже с завтрашнего дня.

Рейсы будут выполнять авиакомпании Iran Air, Mahan Air, Iran Air Tour и Sepehran Airlines. При этом дальнейшее расписание будет обновляться по мере получения необходимых разрешений от Организации гражданской авиации Ирана.

Аэропорты Ирана были закрыты 28 февраля на фоне боевых действий, начавшихся после ударов США и Израиля. В ходе конфликта, продолжавшегося 40 дней, под удары также попадали и иранские аэропорты.