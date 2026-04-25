Иран возобновил международные авиарейсы после закрытия из-за войны

Иран возобновил международные рейсы, которые были приостановлены 28 февраля из-за войны, начавшейся после ударов США и Израиля. Первый рейс был выполнен в Стамбул.

По данным иранского государственного телевидения, международный аэропорт Тегерана имени Имама Хомейни вновь открыт для международных направлений.

Первый рейс авиакомпании Meraj Airlines был выполнен в Стамбул. Также были осуществлены рейсы в Медину и Маскат.

Отмечается, что в ближайшие дни расписание полетов будет обновлено после получения необходимых разрешений от Организации гражданской авиации Ирана.

Аэропорты Ирана были закрыты 28 февраля после начала войны, вызванной ударами США и Израиля. В течение 40 дней конфликта, как сообщается, также были атакованы иранские аэропорты.