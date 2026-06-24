Этот вопрос будет решен только в рамках окончательного соглашения после фактической отмены санкций - замминистра иностранных дел Ирана

Иран вновь опроверг заявление Гросси об инспекции атакованных ядерных объектов Этот вопрос будет решен только в рамках окончательного соглашения после фактической отмены санкций - замминистра иностранных дел Ирана

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси о том, что ядерные объекты Ирана, подвергшиеся ударам США и Израиля, будут проверены инспекторами Агентства.

Гарибабади сделал заявление по этому поводу в соцсети американской компании X.

Он напомнил, что в Швейцарии, несмотря на просьбу Гросси, никаких встреч с ним не проводилось. По словам иранского дипломата, также не существует какого-либо плана по предоставлению доступа к атакованным объектам и ядерным материалам.

«Этот вопрос будет рассмотрен и решен только в рамках окончательного соглашения и после конкретных шагов противоположной стороны, таких как фактическое прекращение всех санкций», - заявил Гарибабади.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси на пресс-конференции в Японии заявил, что ядерные объекты Ирана, подвергшиеся ударам США и Израиля, будут проверены инспекторами Агентства. Различные заявления сторон по этому вопросу он назвал «словесной войной».

Накануне представитель МИД Ирана и переговорной группы Исмаил Бекаи на пресс-конференции также опроверг утверждения о том, что указанные объекты будут инспектироваться.

США и Иран сделали разные заявления по вопросу инспекций

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее прокомментировал реализацию меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном. Заявление было сделано в швейцарском Бюргенштоке, где проходили переговоры с участием посредников - Пакистана и Катара.

Вэнс заявил, что иранская сторона согласилась вновь пригласить инспекторов МАГАТЭ. Он назвал это «самым обнадеживающим для американцев моментом» и «крупным поворотным этапом».

Представитель МИД Ирана и переговорной группы Исмаил Бекаи, в свою очередь, заявил, что инспекции МАГАТЭ продолжатся на тех объектах, где они проводились и ранее, например на АЭС «Бушер». Однако проверки на других объектах, доступ к которым был прекращен из-за атак США и Израиля, будут зависеть от хода и результатов переговоров.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что инспекторы МАГАТЭ отправятся в Иран для проверки процессов, связанных с обогащенным ураном, однако отметил, что на данный момент этот вопрос не является срочным.

Трамп заявил, что сообщения о договоренностях между США и Ираном по вопросу инспекций не соответствуют действительности и подчеркнул, что проверки проводиться в полном объеме.