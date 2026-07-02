Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади раскритиковал военную встречу под эгидой CENTCOM в Бахрейне

Иран: безопасность региона возможна только после ухода США Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади раскритиковал военную встречу под эгидой CENTCOM в Бахрейне

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что безопасность региона может быть обеспечена только после прекращения внешнего вмешательства, вывода американских войск и уважения суверенитета государств.

На своей странице в социальной сети американской компании X Гарибабади раскритиковал региональную военную встречу, организованную Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) в столице Бахрейна Манаме.

По его словам, военное совещание, проведенное в Бахрейне, не может сформировать правовую и архитектуру безопасности в Персидском заливе.

«Безопасность региона может быть обеспечена только путем прекращения внешнего вмешательства, вывода США из региона, уважения суверенитета государств и признания новых геополитических реалий, а не под американским военным зонтиком», — отметил Гарибабади.

Он также добавил, что статус Ормузского пролива должен определяться не CENTCOM, а в рамках подхода, установленного властями Тегерана.

Накануне CENTCOM сообщило о проведении региональной встречи по вопросам безопасности, организованной Силами обороны Бахрейна. В ней приняли участие высокопоставленные военные представители Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена.

Как сообщалось, участники обсудили текущую ситуацию в сфере региональной безопасности, развитие сотрудничества в области обороны, а также меры по обеспечению безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив.