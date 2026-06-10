Эти объекты снабжали питьевой водой более 20 000 жителей 10 деревень в этом районе

Иран: американские военные «умышленно» нанесли удар по важнейшим объектам гражданской инфраструктуры на юге страны Эти объекты снабжали питьевой водой более 20 000 жителей 10 деревень в этом районе

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бакаи в среду, 10 июня обвинил США в «целенаправленных» ударах по гражданским объектам водоснабжения на юге Ирана, заявив, что в результате этих атак тысячи жителей лишились доступа к питьевой воде.

В своей публикации в американской социальной сети X Багаи сообщил, что американские войска нанесли удар по водохозяйственным объектам в Сирике в провинции Хормозган.

«Вода — это пульс жизни, а США целенаправленно наносят удары по жизненно важным объектам иранского народа», — написал он.

По словам Бакаи, в результате удара были разрушены два водохранилища общей вместимостью 2 500 кубических метров.

Он отметил, что эти объекты снабжали питьевой водой более 20 000 жителей 10 деревень в этом районе.

«Это не побочный ущерб — это преднамеренное военное преступление и вопиющее нарушение прав человека и международного гуманитарного права», — отметил Бакаеи.

Он призвал привлечь США к ответственности «за систематические жестокие нападения на жизненно важную гражданскую инфраструктуру».

В среду США нанесли удары по нескольким целям на юге Ирана после сбития американского вертолета «Апач» над Ормузским проливом, что вызвало ответные удары Тегерана по всему региону, в том числе в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Последнее обострение ситуации последовало за несколькими месяцами региональной напряженности, начавшейся 28 февраля, после того как удары Израиля и США по Ирану вызвали цепь военных столкновений, ответных атак и дипломатических споров.

Иран и Израиль также обменялись ударами в последние дни, прежде чем отступить, что подчеркнуло хрупкость перемирия и продолжающиеся усилия региональных и международных посредников по возобновлению дипломатии и предотвращению более широкого конфликта.