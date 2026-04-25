Иранский министр иностранных дел встретился с главой Генштаба Пакистана в Исламабаде

В рамках визита Арагчи в Пакистан, Оман и Россию будут рассмотрены усилия по прекращению «войны, навязанной Ирану США и Израилем»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел встречу с начальником Генерального штаба Пакистана Асимом Муниром в Исламабаде.

Как сообщается в официальном Телеграме МИД Ирана, обменялись мнениями по вопросам регионального развития.

Во встрече с пакистанской стороны приняли участие представители иранской делегации: заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, официальный представитель МИД Исмаил Багаи и посол Ирана в Исламабаде Реза Эмири Могаддам.

Содержание переговоров пока не раскрывается.

Ранее Багаи заявлял, что в рамках визита Арагчи в Пакистан, Оман и Россию будут рассмотрены усилия по прекращению «войны, навязанной Ирану США и Израилем».