Иранский министр иностранных дел встретился с главой Генштаба Пакистана в Исламабаде

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел встречу с начальником Генерального штаба Пакистана Асимом Муниром в Исламабаде.
Как сообщается в официальном Телеграме МИД Ирана, обменялись мнениями по вопросам регионального развития.
Во встрече с пакистанской стороны приняли участие представители иранской делегации: заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, официальный представитель МИД Исмаил Багаи и посол Ирана в Исламабаде Реза Эмири Могаддам.
Содержание переговоров пока не раскрывается.
Ранее Багаи заявлял, что в рамках визита Арагчи в Пакистан, Оман и Россию будут рассмотрены усилия по прекращению «войны, навязанной Ирану США и Израилем».