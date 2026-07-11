Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся, если США не пересмотрят свою нынешнюю позицию, - источник

Иранский источник: Переговоры с США невозможны, пока они не откажутся от текущей позиции Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся, если США не пересмотрят свою нынешнюю позицию, - источник

Переговоры между Тегераном и Вашингтоном невозможны до тех пор, пока США не откажутся от своей текущей позиции. Об этом заявил агентству Fars источник, близкий к иранской переговорной группе.

Источник отметил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном не состоятся, если США не пересмотрят свою нынешнюю позицию.

Источник также опроверг появившиеся в израильских СМИ сообщения о том, что Иран якобы сам обратился к США с просьбой о возобновлении переговоров.

«Признаками того, что США действительно пошли на уступки, станут создание ливанской рабочей группы с целью прекращения войны, обеспечение отвода сил, урегулирование вопроса судоходства через Ормузский пролив, восстановление нормального экспорта иранской нефти, а также выполнение других положений, по которым ранее были достигнуты договоренности», — сказал источник.