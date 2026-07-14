Мохаммад Экреминия заявил, что открыть Ормузский пролив можно только уважая права иранского народа

Иранский генерал: американские атаки не приведут к открытию Ормузского пролива Мохаммад Экреминия заявил, что открыть Ормузский пролив можно только уважая права иранского народа

Ормузский пролив «не будет открыт в результате американских атак», заявил официальный представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Экреминия.

«Ормузский пролив не может быть открыт в результате американских атак, войны и злодеяний», - цитирует Экреминию иранское государственное телевидение.

По его словам, единственный способ открыть Ормузский пролив — это уважать права иранского народа.

Кроме того, он подчеркнул, что на армии лежит обязанность отомстить за покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за павших в ходе войны.