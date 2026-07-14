Иранский генерал: американские атаки не приведут к открытию Ормузского пролива

Haydar Şahin, Ulviyya Amoyeva
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Ормузский пролив «не будет открыт в результате американских атак», заявил официальный представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Экреминия.
«Ормузский пролив не может быть открыт в результате американских атак, войны и злодеяний», - цитирует Экреминию иранское государственное телевидение.
По его словам, единственный способ открыть Ормузский пролив — это уважать права иранского народа.
Кроме того, он подчеркнул, что на армии лежит обязанность отомстить за покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за павших в ходе войны.