Иранский военный заявил о возможной новой войне с США Тегеран утверждает, что вооруженные силы находятся в полной готовности

Высокопоставленный иранский военный командир бригадный генерал Мухаммад Джафар Эсади заявил о возможности нового вооруженного конфликта между Ираном и США.

По данным полуофициального агентства Fars, заместитель командующего центром управления боевыми операциями иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эсади заявил, что Иран готов противостоять любым военным угрозам.

Он отметил активность США в регионе и подчеркнул: «Существует вероятность нового конфликта между Ираном и Соединенными Штатами, и факты показывают, что США не соблюдают никаких обещаний или соглашений».

Эсади добавил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии полной боевой готовности.

По его словам, заявления и действия американских официальных лиц носят в основном «медийный характер» и направлены, во-первых, на предотвращение колебаний цен на нефть, а во-вторых — на выход из созданного ими же тупика.