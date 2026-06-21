До второго уведомления ВМС КСИР ни одному судну не будет разрешен проход, сообщил военный источник в Иране

Иранские СМИ: через Ормузский пролив не пропускают ни одно судно До второго уведомления ВМС КСИР ни одному судну не будет разрешен проход, сообщил военный источник в Иране

Ормузский пролив по-прежнему закрыт для прохода всех судов, сообщило иранское информагентство Fars со ссылкой на заявление неназванного военного источника.

В заявлении указывается, что Ормузский пролив остается закрытым и до второго уведомления ВМС Корпуса стражей Исламской революции ни одному судну не будет разрешен проход через пролив.

Накануне Центральный штаб «Хатем аль-Анбия» — подразделение Вооруженных сил Ирана, отвечающее за ведение боевых действий, — объявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства в связи с невыполнением США своих обязательств по достигнутому меморандуму и продолжающимися израильскими ударами по территории Ливана.

Меморандум между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня и вступил в силу.

Меморандум включает положения о прекращении войны, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.

Израильские удары по Ливану и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, число внутренне перемещенных лиц в стране за это время превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, продлен еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить прекращение огня на 45 дней с 17 мая.