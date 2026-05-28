В сообщении, опубликованном на американской новостной платформе Axios утверждается, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневного соглашения о продлении перемирия

Иранские СМИ: утверждение о том, что Иран и США достигли соглашения, не соответствует действительности В сообщении, опубликованном на американской новостной платформе Axios утверждается, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневного соглашения о продлении перемирия

Иранские СМИ сообщили, что появившаяся в американской прессе информация о том, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневной договоренности о продлении перемирия и проведении переговоров по иранской ядерной программе, не соответствует действительности.

В беседе с полуофициальным информационным агентством «Тесним» неназванный представитель иранской делегации на переговорах с США заявил: «Утверждения некоторых западных источников о том, что текст так называемого «протокола о взаимопонимании» между Ираном и террористическим режимом США уже готов и остается только дождаться заявления обеих сторон, не соответствуют действительности, и текст еще не завершен».

Иранский представитель сообщил, что в случае окончательного согласования протокола Иран проинформирует об этом Пакистан, выступающий посредником в переговорах, а также общественность.

В сообщении, опубликованном на американской новостной платформе Axios и основанном на словах двух неназванных американских чиновников, утверждалось, что переговорщики из США и Ирана достигли 60-дневного соглашения о продлении перемирия и проведении переговоров по иранской ядерной программе.

Указывалось, что для заключения соглашения ожидается одобрение президента США Дональда Трампа.

В сообщении говорилось, что согласно тексту соглашения на первом этапе Ормузский пролив будет открыт для прохода торговых судов без каких-либо ограничений, а в ответ на это США снимут морскую блокаду иранских портов.