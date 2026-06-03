Иранские СМИ: США не получали ответа от Тегерана после приостановки обмена сообщениями Информагентство Tasnim опровергло заявления Дональда Трампа об обмене сообщениями с Ираном

Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, американская сторона не получила никакого ответа от Ирана после того, как Тегеран на днях приостановил обмен сообщениями с Вашингтоном из-за атак на Ливан, сообщили иранские СМИ.

Как сообщило полуофициальное иранское информагентство Tasnim со ссылкой на свои источники, обмен сообщениями между Ираном и США через посредников был приостановлен до тех пор, пока не будут выполнены условия Ирана в отношении Ливана.

Утверждение Трампа о том, что Иран ответил США, «полностью не соответствует действительности», следует из материала. При этом в агентстве подчеркнули, что иранские официальные лица и «фронт сопротивления» не останутся безучастными к израильским атакам на Ливан.

Иранские официальные лица, включая спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и министра иностранных дел Аббаса Арагчи накануне заявили, что прекращение атак на Ливан является частью временного перемирия между Ираном и США, и предупредили о готовности дать ответ на продолжающиеся нападения.

Агентство Tasnim, в свою очередь, сообщило, что Иран приостановил обмен сообщениями с США через посредников из-за продолжающихся израильских атак на Ливан, поставив условием возобновления переговоров прекращение Израилем атак на ливанскую территорию и вывод войск с оккупированных территорий.

Также указывалось, что Иран рассматривает возможность полного закрытия Ормузского пролива и активизации других фронтов, включая Баб-эль-Мандебский пролив.

Президент США Дональд Трамп в интервью New York Post заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и Тегеран взял на себя обязательство не производить ядерное оружие.

Трамп, подразумевая лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, сказал, что «довольно хорошо ладит с аятоллой». «Я хотел бы встретиться с ним»»,- заявил глава Белого дома.