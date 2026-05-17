Иранские СМИ: США выдвинули Тегерану 5 ключевых условий для переговоров Среди условий остановка деятельности на всех ядерных объектах страны, кроме одного

Как сообщает полуофициальное иранское агентство Fars, Вашингтон выдвинул Тегерану пять основных требований для начала переговоров.

Согласно информации, среди условий США отказ от выплаты каких-либо компенсаций Ирану, передача США 400 килограммов обогащенного урана, полная остановка деятельности на всех ядерных объектах Ирана, кроме одного, отказ от разблокировки замороженных иранских активов, увязывание переговоров с прекращением войны на всех фронтах.

В свою очередь Иран ранее озвучил свои условия для переговоров. Среди них — прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, полная отмена санкций, разблокировка замороженных активов, выплата военных компенсаций и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.