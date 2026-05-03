Иранские СМИ: супертанкер «HUGE» компании NITC прорвал морскую блокаду США

Mustafa Melih Ahıshalı, Ulviyya Amoyeva
03 Май 2026•Обновить: 03 Май 2026
Супертанкер «HUGE» иранской национальной танкерной компании (NITC) преодолел блокаду США и достиг вод Дальнего Востока.
Как сообщает Fars, танкер перевозит более 1,9 млн баррелей сырой нефти стоимостью около 220 млн долларов.
При этом данные о его международном маршруте были обнародованы.
Согласно опубликованным данным, танкер, который в последний раз засекали у берегов Шри-Ланки, с 20 марта 2026 года отключил автоматическую идентификационную систему (AIS) и применил тактику скрытного передвижения.
Сообщается, что судно продолжило свой путь через пролив Ломбок в Индонезии в направлении архипелага Риау.