Иранские СМИ: судно, пытавшееся выйти из Ормузского пролива, подорвалось на мине

Tolga Akbaba, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Судно, пытавшееся выйти из Ормузского пролива и отклонившееся от маршрута, установленного Ираном, подорвалось на мине, что привело к взрыву.
Как сообщает полуофициальное иранское агентство Tasnim, в Ормузском проливе судно столкнулось с миной.
В сообщении отмечается, что корабль пытался пройти через пролив не по маршруту, определенному Ираном, а по альтернативному пути, в результате чего подорвался на мине.
По данным агентства, после столкновения с миной на борту судна произошел взрыв. Информация о погибших или пострадавших пока не предоставлялась.