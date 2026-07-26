Корабль пытался выйти из пролива по альтернативному маршруту и столкнулся с миной

Иранские СМИ: судно, пытавшееся выйти из Ормузского пролива, подорвалось на мине Корабль пытался выйти из пролива по альтернативному маршруту и столкнулся с миной

Судно, пытавшееся выйти из Ормузского пролива и отклонившееся от маршрута, установленного Ираном, подорвалось на мине, что привело к взрыву.

Как сообщает полуофициальное иранское агентство Tasnim, в Ормузском проливе судно столкнулось с миной.

В сообщении отмечается, что корабль пытался пройти через пролив не по маршруту, определенному Ираном, а по альтернативному пути, в результате чего подорвался на мине.

По данным агентства, после столкновения с миной на борту судна произошел взрыв. Информация о погибших или пострадавших пока не предоставлялась.