Власти Кешма сообщили о попадании на остров 10–11 ракет

Иранские СМИ сообщили о взрывах в районе Бендер-Аббаса и острова Кешм Власти Кешма сообщили о попадании на остров 10–11 ракет

В районе города Бендер-Аббас и острова Кешм в иранской провинции Хормозган прогремели взрывы, вызванные ракетным ударом.

Об это этом сообщает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что звуки взрывов доносились со стороны морской акватории.

Губернатор Кешма Хусейн Амир Тимур заявил, что взрывы стали результатом удара США. По его словам, по району было выпущено от 10 до 11 ракет.

По словам чиновника, на данный момент информации о погибших в результате атаки не поступало.