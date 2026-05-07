Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе и на острове Кешм

Mustafa Melih Ahıshalı, Marina Mussa
07 Май 2026•Обновить: 07 Май 2026
В городе Бендер-Аббас на юге Ирана и на острове Кешм были слышны звуки взрывов, сообщили иранские СМИ.
Агентство Tasnim со ссылкой на местные источники сообщило, что звуки взрывов раздавались в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.
По данным ряда источников, часть этих звуков могла быть связана с предупредительными операциями военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в отношении некоторых судов, проходивших через Ормузский пролив без разрешения.
В то же время иранское государственное телевидение сообщило, что взрыв на острове Кешм произошел на пассажирском причале «Бахман».
Подробности о масштабе и источнике взрыва не приводятся. Официальных заявлений по поводу инцидента пока не поступало.