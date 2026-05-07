Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе и на острове Кешм Подробностей о масштабе или источнике взрыва не уточняются

В городе Бендер-Аббас на юге Ирана и на острове Кешм были слышны звуки взрывов, сообщили иранские СМИ.

Агентство Tasnim со ссылкой на местные источники сообщило, что звуки взрывов раздавались в Бендер-Аббасе и на острове Кешм.

По данным ряда источников, часть этих звуков могла быть связана с предупредительными операциями военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции в отношении некоторых судов, проходивших через Ормузский пролив без разрешения.

В то же время иранское государственное телевидение сообщило, что взрыв на острове Кешм произошел на пассажирском причале «Бахман».

Подробности о масштабе и источнике взрыва не приводятся. Официальных заявлений по поводу инцидента пока не поступало.