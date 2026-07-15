В результате ударов также поражена одна из точек в городе Бендер-Аббас

Иранские СМИ сообщили об атаке США на острова вблизи Ормузского пролива В результате ударов также поражена одна из точек в городе Бендер-Аббас

АНКАРА (АА) —Соединенные Штаты нанесли удары по островам Кешм и Хенгам вблизи Ормузского пролива, а также по городу Бендер-Аббас.

Как сообщил Tаsnim, первый удар был нанесен около 00:00 по острову Хенгам, расположенному к югу от острова Кешм, недалеко от Ормузского пролива.

Затем, в 00:05, в результате удара США была поражена одна из точек в городе Бендер-Аббас.

Сообщается также, что в 00:10 под удар США попал Кешм — крупнейший иранский остров в Персидском заливе площадью около 1500 кв. км, расположенный непосредственно у входа в Ормузский пролив.

Отмечается, что дополнительная информация об ударах будет обнародована позднее.

