Иранские СМИ сообщили об атаке США на острова вблизи Ормузского пролива

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
15 Июля 2026•Обновить: 15 Июля 2026
АНКАРА (АА) —Соединенные Штаты нанесли удары по островам Кешм и Хенгам вблизи Ормузского пролива, а также по городу Бендер-Аббас.
Как сообщил Tаsnim, первый удар был нанесен около 00:00 по острову Хенгам, расположенному к югу от острова Кешм, недалеко от Ормузского пролива.
Затем, в 00:05, в результате удара США была поражена одна из точек в городе Бендер-Аббас.
Сообщается также, что в 00:10 под удар США попал Кешм — крупнейший иранский остров в Персидском заливе площадью около 1500 кв. км, расположенный непосредственно у входа в Ормузский пролив.
Отмечается, что дополнительная информация об ударах будет обнародована позднее.