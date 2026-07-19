Иранские СМИ сообщили об атаке ВС США на город Сирик

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Вооруженные силы США нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива.
Как сообщило Fars, около 01:30 по местному времени ВС США нанесли удар по одному из объектов в окрестностях Сирика.
Отмечается, что бригады спасателей уже прибыли на место атаки и в ближайшее время сообщат о возможных последствиях и нанесенном ущербе.
Город Сирик, расположенный в провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива, в последние дни неоднократно становился целью ударов со стороны США.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану.