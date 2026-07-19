Мишенью ударов стал объект на побережье Ормузского пролива

Иранские СМИ сообщили об атаке ВС США на город Сирик Мишенью ударов стал объект на побережье Ормузского пролива

Вооруженные силы США нанесли удары по городу Сирик, расположенному на побережье Ормузского пролива.

Как сообщило Fars, около 01:30 по местному времени ВС США нанесли удар по одному из объектов в окрестностях Сирика.

Отмечается, что бригады спасателей уже прибыли на место атаки и в ближайшее время сообщат о возможных последствиях и нанесенном ущербе.

Город Сирик, расположенный в провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива, в последние дни неоднократно становился целью ударов со стороны США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новых ударов по Ирану.

