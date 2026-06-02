Иранские СМИ: проект возможного соглашения с США все еще изучается Невыполнение США прежних обещаний заставило Иран действовать осторожнеЙ- СМИ

Иран продолжает изучать проект возможного соглашения с США.

Как сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговорного процесса с США, проект возможного соглашения с Вашингтоном все еще рассматривается в Тегеране. Ответ посреднику переговоров - Пакистану пока не был направлен.

В сообщении отмечается, что невыполнение США своих обещаний в ходе предыдущих переговорных процессов заставило Иран действовать гораздо более осторожно.

С учетом прежнего опыта, как указывается в материале, Тегеран сосредоточен на том, чтобы получить от возможного соглашения конкретные выгоды.