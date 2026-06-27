Иранские СМИ: Причал в южной части города Сирик подвергся удару

Причал в южной части города Сирик в провинции Хормозган на юге Ирана подвергся удару после серии взрывов.

Как сообщает государственное телевидение Ирана со ссылкой на военные источники, атаке подвергся причал Тахеруйе.

Источник отметил, что в течение дня Вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы по ряду судов, предпринявших попытку пройти через Ормузский пролив «без разрешения». По словам источника, эти выстрелы были произведены из района города Сирик.

В свою очередь, в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) сообщили, что в ответ на совершенное накануне нападение на грузовое судно в Ормузском проливе были нанесены удары по целям на иранском побережье.