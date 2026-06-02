Иранские СМИ: обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном прервался несколько дней назад Иран рассматривает возможность полного закрытия Ормузского пролива и активизации других фронтов, включая пролив Баб-эль-Мандеб

Иранские СМИ сообщили, что, вопреки заявлению президента США Дональда Трампа, обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном прервался несколько дней назад.

Согласно сообщению полуофициального иранского информационного агентства «Фарс», ссылающегося на источник, осведомленный о ходе переговоров между Ираном и США, обмен сообщениями между Ираном и США в настоящее время приостановлен.

Указанный источник, сообщивший о приостановке переговоров на несколько дней, несмотря на заявление президента США Трампа о том, что переговоры с Ираном продолжаются, отметил, что последнее сообщение Ирана США касалось Ливана, где Израиль продолжает наносить удары.

Иранские официальные лица, в первую очередь спикер иранского парламента Мухаммад Бакир Калибаф и министр иностранных дел Аббас Эракчи, в своих вчерашних заявлениях сообщили, что прекращение атак в Ливане является частью временного перемирия между Ираном и США, и объявили, что на это будет дан ответ.

Полуофициальное иранское информационное агентство «Тесним» сообщило, что в связи с продолжающимися нападениями Израиля на Ливан Иран приостановил обмен сообщениями с США через посредников и поставил условием возобновления переговоров прекращение Израилем атак на Ливан и вывод войск из оккупированных районов.

В сообщении также упоминается, что Иран рассматривает возможность полного закрытия Ормузского пролива и активизации других фронтов, включая пролив Баб-эль-Мандеб.

Президент США Трамп, в свою очередь, заявил вчера, что «переговоры идут быстрыми темпами».