Иранские СМИ назвали «провалом» решение Трампа приостановить «Проект свободы» В материале Tesnim приостановка проекта расценивается как «очередное проявление неспособности США справиться с ситуацией вокруг Ормузского пролива»

В иранских СМИ расценили заявление президента США Дональда Трампа о временной приостановке «Проекта свободы», который позиционировался как инициатива по содействию проходу судов, застрявших в Ормузском проливе, «провалом».

Так, агентство Tesnim опубликовало материал под заголовком: «Трамп отступил: так называемый «Проект свободы» приостановлен».

В частности, решение Трампа о приостановке проекта в материале расценивается как «очередное проявление неспособности США справиться с ситуацией вокруг Ормузского пролива».

«Трамп, пытаясь как-то скрыть провал своего плана, вновь прибег к своим привычным ложным заявлениям», — говорится в публикации.

Иранское агентство Fars, в свою очередь, выпустило материал под заголовком «Трамп снова пошел на попятную, остановив «Проект свободы».

Решение о временной приостановке проекта агентство трактует как шаг, сделанный «в свете жестких предупреждений со стороны Ирана».

Трамп ранее заявил, что с 4 мая США начнут оказывать помощь в проходе через Ормузский пролив судам «нейтральных» стран, не связанных с кризисом на Ближнем Востоке, оказавшимся заблокированными в регионе. Данную инициативу американский лидер назвал «Проектом свободы».

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, на брифинге в Белом доме сообщил, что операция «Проект свободы» была инициирована с целью спасения около 23 тыс. гражданских лиц из 87 стран в регионе Персидского залива после закрытия Ираном Ормузского пролива.